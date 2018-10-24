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All Iron Hostel
C/ Jose Maria Ugarteburu, 2
Bilbao
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Cool Hostel Bilbao, SL
Persoa encargada de atender o albergue: Iñaki, Imanol e Susana
Observacións: O servizo de recepción está de 8:00 a 23:00. O prezo inclúe almorzo de 7:00 a 10:00. Aire acondicionado (fría-calor) en todas as habitacións. Desde elas vese unha panorámica da cidade. Acceso para persoas con mobilidade reducida.
Camiño do Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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