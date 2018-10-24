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All Iron Hostel
C/ Jose Maria Ugarteburu, 2
Bilbao
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Cool Hostel Bilbao, SL
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iñaki, Imanol i Susana
Observacions: El servei de recepció està de 8:00 a 23:00. El preu inclou desdejuni de 7:00 a 10:00. Aire condicionat (freda-calor) en totes les habitacions. Des d'elles es veu una panoràmica de la ciutat. Accés per a persones amb mobilitat reduïda.
Camí del Nord
Etapa de Lezama a Bilbao
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