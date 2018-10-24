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Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao

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All Iron Hostel

Disponible sense connexió
16
0
All hostel

C/ Jose Maria Ugarteburu, 2
Bilbao

944 03 65 34

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Cool Hostel Bilbao, SL

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iñaki, Imanol i Susana

Observacions: El servei de recepció està de 8:00 a 23:00. El preu inclou desdejuni de 7:00 a 10:00. Aire condicionat (freda-calor) en totes les habitacions. Des d'elles es veu una panoràmica de la ciutat. Accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
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