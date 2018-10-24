All Iron Hostel
C/ Jose Maria Ugarteburu, 2
Bilbao
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cool Hostel Bilbao, SL
Persona encargada de atender el albergue: Iñaki, Imanol y Susana
Observaciones: El servicio de recepción está de 8:00 a 23:00. El precio incluye desayuno de 7:00 a 10:00. Aire acondicionado (frío-calor) en todas las habitaciones. Desde ellas se ve una panorámica de la ciudad. Acceso para personas con movilidad reducida.
Camino del Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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