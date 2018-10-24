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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

All Iron Hostel

Disponible sin conexión
26
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All hostel

C/ Jose Maria Ugarteburu, 2
Bilbao

944 03 65 34

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cool Hostel Bilbao, SL

Persona encargada de atender el albergue: Iñaki, Imanol y Susana

Observaciones: El servicio de recepción está de 8:00 a 23:00. El precio incluye desayuno de 7:00 a 10:00. Aire acondicionado (frío-calor) en todas las habitaciones. Desde ellas se ve una panorámica de la ciudad. Acceso para personas con movilidad reducida.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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