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Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora

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All Iron Hostel

Konexiorik gabe erabilgarri
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All hostel

Jose Maria Ugarteburu kalea, 2
Bilbo

944 03 65 34

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Cool Hostel Bilbao, SL

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iñaki, Imanol eta Susana

Oharrak: Harrera-zerbitzua 8:00etatik 23:00etara dago. Prezioa: 7:00etatik 10:00etara. Aire girotua (hotza eta beroa) gela guztietan. Bertatik hiriaren panoramika bat ikusten da. Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako sarbidea.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lezamatik Bilbora Etapa 7

Lezamatik Bilbora

km 11,2
Denbora 02H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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