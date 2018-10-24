Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Jose Maria Ugarteburu kalea, 2
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All Iron Hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
160
Jose Maria Ugarteburu kalea, 2
Bilbo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Cool Hostel Bilbao, SL
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iñaki, Imanol eta Susana
Oharrak: Harrera-zerbitzua 8:00etatik 23:00etara dago. Prezioa: 7:00etatik 10:00etara. Aire girotua (hotza eta beroa) gela guztietan. Bertatik hiriaren panoramika bat ikusten da. Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako sarbidea.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak