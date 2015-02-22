Camiño Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Ponte a Rabia, 1
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Albergue Zaldiko
Dispoñible sen conexión
6310
Ponte a Rabia, 1
Zubiri (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mª Eugenia e Óscar
Observacións: Teñen xogos de sabas e mantas. Teñen máquina de reflexoterapia e contan con masaxista. Os donos rexentan o bar Baserri a escasa distancia do albergue e alí serven almorzos, tapas, pitos asados e menú do peregrino.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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