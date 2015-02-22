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Camiño Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Albergue Zaldiko

Dispoñible sen conexión
631
0
02 albergue zaldiko

Ponte a Rabia, 1
Zubiri (Navarra)

609 736 420

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mª Eugenia e Óscar

Observacións: Teñen xogos de sabas e mantas. Teñen máquina de reflexoterapia e contan con masaxista. Os donos rexentan o bar Baserri a escasa distancia do albergue e alí serven almorzos, tapas, pitos asados e menú do peregrino.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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