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Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Alberg Zaldiko

Disponible sense connexió
632
0
02 albergue zaldiko

Pont la Ràbia, 1
Zubiri (Navarra)

609 736 420

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª Eugenia i Oscar

Observacions: Tenen jocs de llençols i mantes. Tenen màquina de reflexoterapia i compten amb massatgista. Els amos regenten el bar Baserri a escassa distància de l'alberg i allí serveixen desdejunis, tapes, pollastres rostits i menú del pelegrí.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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