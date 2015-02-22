Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Pont la Ràbia, 1
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Alberg Zaldiko
Disponible sense connexió
6320
Pont la Ràbia, 1
Zubiri (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª Eugenia i Oscar
Observacions: Tenen jocs de llençols i mantes. Tenen màquina de reflexoterapia i compten amb massatgista. Els amos regenten el bar Baserri a escassa distància de l'alberg i allí serveixen desdejunis, tapes, pollastres rostits i menú del pelegrí.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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