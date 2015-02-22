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Bide Frantsesa Orreagatik Zubirirako etapa

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Zaldiko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
630
0
02 albergue zaldiko

Errabia zubia, 1
Zubiri (Nafarroa)

609 736 420

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mª Eugenia eta Oscar

Oharrak: Izara- eta manta-jokoak dituzte. Erreflexoterapia makina dute eta masajista dute. Jabeek baserritik gertu dago Baserri taberna, eta gosariak, tapak, oilaskoak eta erromesaren menua zerbitzatzen dituzte han.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Orreagatik Zubirirako etapa Etapa 2

Orreagatik Zubirirako etapa

km 21,5
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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