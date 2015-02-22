Bide Frantsesa Orreagatik Zubirirako etapa
Errabia zubia, 1
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Zaldiko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
6300
Errabia zubia, 1
Zubiri (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mª Eugenia eta Oscar
Oharrak: Izara- eta manta-jokoak dituzte. Erreflexoterapia makina dute eta masajista dute. Jabeek baserritik gertu dago Baserri taberna, eta gosariak, tapak, oilaskoak eta erromesaren menua zerbitzatzen dituzte han.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 2
Orreagatik Zubirirako etapa
km 21,5
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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