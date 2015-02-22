Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Puente la Rabia, 1
Albergue Zaldiko
Disponible sin conexión
810173
Puente la Rabia, 1
Zubiri (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mª Eugenia y Oscar
Observaciones: Tienen juegos de sábanas y mantas. Tienen máquina de reflexoterapia y cuentan con masajista. Los dueños regentan el bar Baserri a escasa distancia del albergue y allí sirven desayunos, tapas, pollos asados y menú del peregrino.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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