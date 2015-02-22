Albergue Zaldiko

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mª Eugenia y Oscar

Observaciones: Tienen juegos de sábanas y mantas. Tienen máquina de reflexoterapia y cuentan con masajista. Los dueños regentan el bar Baserri a escasa distancia del albergue y allí sirven desayunos, tapas, pollos asados y menú del peregrino.