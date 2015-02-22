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Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri

Albergue Zaldiko

Disponible sin conexión
810
173
02 albergue zaldiko

Puente la Rabia, 1
Zubiri (Navarra)

609 736 420

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mª Eugenia y Oscar

Observaciones: Tienen juegos de sábanas y mantas. Tienen máquina de reflexoterapia y cuentan con masajista. Los dueños regentan el bar Baserri a escasa distancia del albergue y allí sirven desayunos, tapas, pollos asados y menú del peregrino.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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