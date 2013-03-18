Camiño Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta
Barrio de Huarte, s/n
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Albergue Xuvenil Val do Baztán
Dispoñible sen conexión
150
Barrio de Huarte, s/n
Lekaroz (Navarra)
Propiedade do albergue: Goberno de Navarra
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado por ASPACE
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de ASPACE
Observacións: As sabas están incluídas no prezo.
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa de Elizondo a Berroeta
km 9,7
Tempo 02H 15’
Dificultade media
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