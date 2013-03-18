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Camiño Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta

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Albergue Xuvenil Val do Baztán

Dispoñible sen conexión
15
0
Albergue juvenil lekaroz

Barrio de Huarte, s/n
Lekaroz (Navarra)

948 58 18 04

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Goberno de Navarra

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado por ASPACE

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de ASPACE

Observacións: As sabas están incluídas no prezo.

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa de Elizondo a Berroeta

km 9,7
Tempo 02H 15’
Dificultade media
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