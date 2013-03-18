Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta

Albergue Juvenil Valle del Baztán

Disponible sin conexión
28
2
Albergue juvenil lekaroz

Barrio de Huarte, s/n
Lekaroz (Navarra)

948 58 18 04

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Gobierno de Navarra

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por ASPACE

Persona encargada de atender el albergue: Personal de ASPACE

Observaciones: Las sábanas están incluidas en el precio.

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa de Elizondo a Berroeta

km 9,7
Tiempo 02H 15’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías