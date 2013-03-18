Camino Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta
Barrio de Huarte, s/n
Albergue Juvenil Valle del Baztán
Disponible sin conexión
282
Barrio de Huarte, s/n
Lekaroz (Navarra)
Propiedad del albergue: Gobierno de Navarra
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por ASPACE
Persona encargada de atender el albergue: Personal de ASPACE
Observaciones: Las sábanas están incluidas en el precio.
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa de Elizondo a Berroeta
km 9,7
Tiempo 02H 15’
Dificultad Media
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