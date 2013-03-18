Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Baztango Bidea Elizondotik Berroetaraino

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Valle del Baztán Gazte Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
15
0
Albergue juvenil lekaroz

Huarte auzoa, z/g
Lekaroz (Nafarroa)

948 581804

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Nafarroako Gobernua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: ASPACEk kudeatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: ASPACEko langileak

Oharrak: Maindireak prezioan sartuta daude.

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Elizondotik Berroetaraino Etapa 4

Elizondotik Berroetaraino

km 9,7
Denbora 02H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi