Baztango Bidea Elizondotik Berroetaraino
Huarte auzoa, z/g
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Valle del Baztán Gazte Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
150
Huarte auzoa, z/g
Lekaroz (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Nafarroako Gobernua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: ASPACEk kudeatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: ASPACEko langileak
Oharrak: Maindireak prezioan sartuta daude.
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