Camí Baztanés Etapa d'Elizondo a Berroeta
Barri d'Huarte, s/n
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Alberg Juvenil Valle del Baztán
Disponible sense connexió
150
Barri d'Huarte, s/n
Lekaroz (Navarra)
Propietat de l'alberg: Govern de Navarra
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat per ASPACE
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal d'ASPACE
Observacions: Els llençols estan inclosos en el preu.
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa d'Elizondo a Berroeta
km 9,7
Temps 02H 15’
Dificultat mitjana
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