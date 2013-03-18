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Camí Baztanés Etapa d'Elizondo a Berroeta

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Alberg Juvenil Valle del Baztán

Disponible sense connexió
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Albergue juvenil lekaroz

Barri d'Huarte, s/n
Lekaroz (Navarra)

948 58 18 04

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Govern de Navarra

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat per ASPACE

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal d'ASPACE

Observacions: Els llençols estan inclosos en el preu.

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa d'Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa d'Elizondo a Berroeta

km 9,7
Temps 02H 15’
Dificultat mitjana
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