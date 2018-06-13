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Camiño do Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

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Albergue Xuvenil Ulía

Dispoñible sen conexión
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Albergue juvenil ulia

Paseo de Ulía, 297
Donostia/San Sebastián

943 48 34 80

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Donostia / San Sebastián

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Donostia / San Sebastián

Persoa encargada de atender o albergue: Peio Larretxea

Observacións: Atópase no Monte Ulía, antes de descender a San Sebastián. Algo a desmano porque se atopa a uns 12 minutos andando do centro urbano. É importante chamar o día anterior ou cando se sae de Irún para reservar praza.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia Etapa 1

Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

km 27,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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