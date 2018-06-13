Camiño do Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
Paseo de Ulía, 297
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Albergue Xuvenil Ulía
Dispoñible sen conexión
1500
Paseo de Ulía, 297
Donostia/San Sebastián
Propiedade do albergue: Concello de Donostia / San Sebastián
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Donostia / San Sebastián
Persoa encargada de atender o albergue: Peio Larretxea
Observacións: Atópase no Monte Ulía, antes de descender a San Sebastián. Algo a desmano porque se atopa a uns 12 minutos andando do centro urbano. É importante chamar o día anterior ou cando se sae de Irún para reservar praza.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 1
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
km 27,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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