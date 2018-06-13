Camino del Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
Paseo de Ulía, 297
Albergue Juvenil Ulía
Disponible sin conexión
25310
Paseo de Ulía, 297
Donostia/San Sebastián
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián
Persona encargada de atender el albergue: Peio Larretxea
Observaciones: Se encuentra en el Monte Ulía, antes de descender a San Sebastián. Algo a desmano porque se encuentra a unos 12 minutos andando del casco urbano. Es importante llamar el día anterior o cuando se sale de Irún para reservar plaza.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 1
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia
km 27,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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