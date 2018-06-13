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Camino del Norte Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

Albergue Juvenil Ulía

Disponible sin conexión
253
10
Albergue juvenil ulia

Paseo de Ulía, 297
Donostia/San Sebastián

943 48 34 80

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián

Persona encargada de atender el albergue: Peio Larretxea

Observaciones: Se encuentra en el Monte Ulía, antes de descender a San Sebastián. Algo a desmano porque se encuentra a unos 12 minutos andando del casco urbano. Es importante llamar el día anterior o cuando se sale de Irún para reservar plaza.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia Etapa 1

Etapa de Irun a San Sebastián-Donostia

km 27,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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