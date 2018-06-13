Albergue Juvenil Ulía

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián

Persona encargada de atender el albergue: Peio Larretxea

Observaciones: Se encuentra en el Monte Ulía, antes de descender a San Sebastián. Algo a desmano porque se encuentra a unos 12 minutos andando del casco urbano. Es importante llamar el día anterior o cuando se sale de Irún para reservar plaza.