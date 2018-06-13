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Iparraldeko Bidea Irun-Donostia etapa

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Ulia Gazte Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
150
0
Albergue juvenil ulia

Ulia pasealekua, 297
Donostia

943 483480

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Donostiako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Donostiako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Peio Larretxea

Oharrak: Ulia mendian dago, Donostiara jaitsi aurretik. Zerbait deseskura, hirigunetik 12 bat minutura baitago oinez. Garrantzitsua da aurreko egunean edo Irundik irteten garenean plaza erreserbatzeko.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Irun-Donostia etapa Etapa 1

Irun-Donostia etapa

km 27,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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