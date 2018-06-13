Iparraldeko Bidea Irun-Donostia etapa
Ulia pasealekua, 297
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Ulia Gazte Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1500
Ulia pasealekua, 297
Donostia
Aterpetxearen jabegoa: Donostiako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Donostiako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Peio Larretxea
Oharrak: Ulia mendian dago, Donostiara jaitsi aurretik. Zerbait deseskura, hirigunetik 12 bat minutura baitago oinez. Garrantzitsua da aurreko egunean edo Irundik irteten garenean plaza erreserbatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak