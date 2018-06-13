Camí del Nord Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia
Passeig d'Ulía, 297
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Alberg Juvenil Ulía
Disponible sense connexió
1510
Passeig d'Ulía, 297
Donostia/Sant Sebastià
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Donostia / Sant Sebastià
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Donostia / Sant Sebastià
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Peio Larretxea
Observacions: Es troba a la Muntanya Ulía, abans de descendir a Sant Sebastià. Alguna cosa a desmano perquè es troba a uns 12 minuts caminant del casc urbà. És important cridar el dia anterior o quan se surt d'Irun per reservar plaça.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 1
Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia
km 27,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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