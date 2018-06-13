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Camí del Nord Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia

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Alberg Juvenil Ulía

Disponible sense connexió
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Albergue juvenil ulia

Passeig d'Ulía, 297
Donostia/Sant Sebastià

943 48 34 80

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Donostia / Sant Sebastià

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Donostia / Sant Sebastià

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Peio Larretxea

Observacions: Es troba a la Muntanya Ulía, abans de descendir a Sant Sebastià. Alguna cosa a desmano perquè es troba a uns 12 minuts caminant del casc urbà. És important cridar el dia anterior o quan se surt d'Irun per reservar plaça.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia Etapa 1

Etapa d'Irun a Sant Sebastià-Donostia

km 27,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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