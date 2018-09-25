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Camiño do Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

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Albergue xuvenil Roberto Frasinelli

Dispoñible sen conexión
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03 albergue roberto frasinelli ribadesella

Rúa Ricardo Cangas nº1
Ribadesella

619327020

info@alberguejuvenilribadesellacom

Web / Link

Propiedade do albergue: Consellería do Principado de Asturias

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Principado de Asturias

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Para os peregrinos non é necesario o carné de alberguista, basta coa credencial.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

km 33,9
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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