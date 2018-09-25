Camiño do Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
Rúa Ricardo Cangas nº1
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Albergue xuvenil Roberto Frasinelli
Dispoñible sen conexión
470
Rúa Ricardo Cangas nº1
Ribadesella
Propiedade do albergue: Consellería do Principado de Asturias
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Principado de Asturias
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Para os peregrinos non é necesario o carné de alberguista, basta coa credencial.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 18
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
km 33,9
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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