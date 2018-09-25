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Camí del Nord Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces

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Alberg juvenil Roberto Frasinelli

Disponible sense connexió
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03 albergue roberto frasinelli ribadesella

Calli Ricardo Cangas nº1
Ribadesella

619327020

info@alberguejuvenilribadesellacom

Web / Link

Propietat de l'alberg: Conselleria del Principat d'Astúries

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Principat d'Astúries

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Per als pelegrins no és necessari el carnet d'alberguista, n'hi ha prou amb la credencial.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces

km 33,9
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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