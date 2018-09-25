Camí del Nord Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces
Calli Ricardo Cangas nº1
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Alberg juvenil Roberto Frasinelli
Disponible sense connexió
480
Calli Ricardo Cangas nº1
Ribadesella
Propietat de l'alberg: Conselleria del Principat d'Astúries
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Principat d'Astúries
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Per als pelegrins no és necessari el carnet d'alberguista, n'hi ha prou amb la credencial.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 18
Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces
km 33,9
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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