Camino del Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
Calle Ricardo Cangas nº1
Albergue juvenil Roberto Frasinelli
Disponible sin conexión
6117
Calle Ricardo Cangas nº1
Ribadesella
Propiedad del albergue: Consejería del Principado de Asturias
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Principado de Asturias
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Para los peregrinos no es necesario el carné de alberguista, basta con la credencial.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 18
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
km 33,9
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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