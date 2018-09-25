Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino del Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

Albergue juvenil Roberto Frasinelli

Disponible sin conexión
61
17
03 albergue roberto frasinelli ribadesella

Calle Ricardo Cangas nº1
Ribadesella

619327020

info@alberguejuvenilribadesellacom

Web / Link

Propiedad del albergue: Consejería del Principado de Asturias

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Principado de Asturias

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Para los peregrinos no es necesario el carné de alberguista, basta con la credencial.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

km 33,9
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías