Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Roberto Frasinelli gazte aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
48
0
03 albergue roberto frasinelli ribadesella

Ricardo Cargas kalea, 1
Ribadesella

619327020

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Asturiasko Printzerriko Saila

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Asturiasko Printzerria

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Erromesentzat ez da beharrezkoa aterpekide txartela, nahikoa da kredentziala.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa Etapa 18

Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa

km 33,9
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi