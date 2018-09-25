Iparraldeko Bidea Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
Ricardo Cargas kalea, 1
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Roberto Frasinelli gazte aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
480
Ricardo Cargas kalea, 1
Ribadesella
Aterpetxearen jabegoa: Asturiasko Printzerriko Saila
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Asturiasko Printzerria
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Erromesentzat ez da beharrezkoa aterpekide txartela, nahikoa da kredentziala.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 18
Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
km 33,9
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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