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Albergue xuvenil Lazarillo de Tormes
C/ Lagar, s/n
Salamanca (Salamanca)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Empresa concesionaria da Gestion
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal contratado
Observacións: Outra opción, no caso de que o albergue de peregrinos de Casa A Calera estea completo. Para chegar ao albergue hai que coller calquera das liñas de autobús números 1, 5, 8 e 11.
Vía da prata
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
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