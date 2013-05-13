Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Via da Prata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue xuvenil Lazarillo de Tormes

Dispoñible sen conexión
70
0
Albergue lazarillo de tormes

C/ Lagar, s/n
Salamanca (Salamanca)

923 194 249

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Empresa concesionaria da Gestion

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal contratado

Observacións: Outra opción, no caso de que o albergue de peregrinos de Casa A Calera estea completo. Para chegar ao albergue hai que coller calquera das liñas de autobús números 1, 5, 8 e 11.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca Etapa 18

Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías