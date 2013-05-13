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Zilarraren Bidea San Pedro de Rozados - Salamanca etapa

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Lazarillo Tortses gazte aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
70
0
Albergue lazarillo de tormes

Dolar kalea, z/g
Salamanca (Salamanca)

92394249

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketaren enpresa emakidaduna

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kontratatutako langileak

Oharrak: Beste aukera bat, Casa La Calera etxeko erromesen aterpetxea osorik badago. Aterpetxera heltzeko 1, 5, 8 eta 11 autobus-lineetako edozein hartu behar da.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
San Pedro de Rozados - Salamanca etapa Etapa 18

San Pedro de Rozados - Salamanca etapa

km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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