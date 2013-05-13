Zilarraren Bidea San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
Dolar kalea, z/g
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Lazarillo Tortses gazte aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
700
Dolar kalea, z/g
Salamanca (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketaren enpresa emakidaduna
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kontratatutako langileak
Oharrak: Beste aukera bat, Casa La Calera etxeko erromesen aterpetxea osorik badago. Aterpetxera heltzeko 1, 5, 8 eta 11 autobus-lineetako edozein hartu behar da.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 18
San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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