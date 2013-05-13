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Alberg juvenil Lazarillo de Tormes
C/ Lagar, s/n
Salamanca (Salamanca)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Empresa concessionària de la Gestion
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal contractat
Observacions: Una altra opció, en cas que l'alberg de pelegrins de Casa La Calera estigui complet. Per arribar a l'alberg cal agafar qualsevol de les línies d'autobús nombres 1, 5, 8 i 11.
Via de la plata
Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots