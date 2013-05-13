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Via de la Plata Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

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Alberg juvenil Lazarillo de Tormes

Disponible sense connexió
70
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Albergue lazarillo de tormes

C/ Lagar, s/n
Salamanca (Salamanca)

923 194 249

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Empresa concessionària de la Gestion

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal contractat

Observacions: Una altra opció, en cas que l'alberg de pelegrins de Casa La Calera estigui complet. Per arribar a l'alberg cal agafar qualsevol de les línies d'autobús nombres 1, 5, 8 i 11.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca Etapa 18

Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

km 23,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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