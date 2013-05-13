Via de la Plata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
C/ Lagar, s/n
Albergue juvenil Lazarillo de Tormes
Disponible sin conexión
744
C/ Lagar, s/n
Salamanca (Salamanca)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Empresa concesionaria de la Gestion
Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado
Observaciones: Otra opción, en caso de que el albergue de peregrinos de Casa La Calera esté completo. Para llegar al albergue hay que coger cualquiera de las líneas de autobús números 1, 5, 8 y 11.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 18
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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