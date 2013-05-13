Albergue juvenil Lazarillo de Tormes

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Empresa concesionaria de la Gestion

Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado

Observaciones: Otra opción, en caso de que el albergue de peregrinos de Casa La Calera esté completo. Para llegar al albergue hay que coger cualquiera de las líneas de autobús números 1, 5, 8 y 11.