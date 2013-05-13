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Albergue Xuvenil de Sevilla
C/ Isaac Peral, 2
Sevilla
Propiedade do albergue: Xunta de Andalucía
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Andalucía
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da Xunta de Andalucía
Observacións: O albergue sela e dispón de credenciais. Costa 2 euros. Paira chegar até o albergue, situado no sur da cidade, pódese coller a liña de bus 34 (Os Bermejales - Porta de Xerez)ou a liña 6. Desde o albergue, paira enlazar co itinerario de peregrinación, hai que tomar a avenida da Palma, paseo Colón, praza de Armas e desembocar na estrada de Mérida.
Vía da prata
Etapa de Sevilla a Guillena
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