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Via da Prata Etapa de Sevilla a Guillena

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Albergue Xuvenil de Sevilla

Dispoñible sen conexión
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Albergue de sevilla

C/ Isaac Peral, 2
Sevilla

955 05 65 00

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Andalucía

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Andalucía

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da Xunta de Andalucía

Observacións: O albergue sela e dispón de credenciais. Costa 2 euros. Paira chegar até o albergue, situado no sur da cidade, pódese coller a liña de bus 34 (Os Bermejales - Porta de Xerez)ou a liña 6. Desde o albergue, paira enlazar co itinerario de peregrinación, hai que tomar a avenida da Palma, paseo Colón, praza de Armas e desembocar na estrada de Mérida.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 1

Etapa de Sevilla a Guillena

km 22,7
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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