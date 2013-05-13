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Alberg Juvenil de Sevilla
C/ Isaac Peral, 2
Sevilla
Propietat de l'alberg: Junta d'Andalusia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta d'Andalusia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de la Junta d'Andalusia
Observacions: L'alberg segella i disposa de credencials. Costa 2 euros. Per a arribar fins a l'alberg, situat en el sud de la ciutat, es pot agafar la línia de bus 34 (Els Bermejales - Porta de Jerez)o la línia 6. Des de l'alberg, per a enllaçar amb l'itinerari de peregrinació, cal prendre l'avinguda de la Palma, passeig Colón, plaça d'Armes i desembocar en la carretera de Mèrida.
Via de la plata
Etapa de Sevilla a Guillena
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