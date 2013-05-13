Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena
C/ Isaac Peral, 2
Albergue Juvenil de Sevilla
Disponible sin conexión
636
C/ Isaac Peral, 2
Sevilla
Propiedad del albergue: Junta de Andalucía
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta de Andalucía
Persona encargada de atender el albergue: Personal de la Junta de Andalucía
Observaciones: El albergue sella y dispone de credenciales. Cuesta 2 euros. Para llegar hasta el albergue, situado en el sur de la ciudad, se puede coger la línea de bus 34 (Los Bermejales - Puerta de Jerez)o la línea 6. Desde el albergue, para enlazar con el itinerario de peregrinación, hay que tomar la avenida de la Palma, paseo Colón, plaza de Armas y desembocar en la carretera de Mérida.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 1
Etapa de Sevilla a Guillena
km 22,7
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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