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Sevillako gazteentzako aterpetxea
Isaac Peral kalea, 2
Sevilla
Aterpetxearen jabegoa: Andaluziako Junta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Andaluziako Junta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andaluziako Juntako langileak
Oharrak: Sella-aterpetxea eta kredentzialak ditu. 2 euro balio du. Hiriaren hegoaldean dagoen aterpetxera iristeko, 34 autobus-linea (Los Bermejales - Puerta de Jerez) edo 6. linea har daiteke. Aterpetxetik, erromes ibilbidearekin lotzeko, Palma hiribidea, Kolon pasealekua, Arma plaza hartu eta Meridako errepidean amaitzen da.
Zilarraren bidea
Sevillatik Guillenarako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak