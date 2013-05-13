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Zilarraren Bidea Sevillatik Guillenarako etapa

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Sevillako gazteentzako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
43
0
Albergue de sevilla

Isaac Peral kalea, 2
Sevilla

955 05 65 00

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Andaluziako Junta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Andaluziako Junta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andaluziako Juntako langileak

Oharrak: Sella-aterpetxea eta kredentzialak ditu. 2 euro balio du. Hiriaren hegoaldean dagoen aterpetxera iristeko, 34 autobus-linea (Los Bermejales - Puerta de Jerez) edo 6. linea har daiteke. Aterpetxetik, erromes ibilbidearekin lotzeko, Palma hiribidea, Kolon pasealekua, Arma plaza hartu eta Meridako errepidean amaitzen da.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Sevillatik Guillenarako etapa Etapa 1

Sevillatik Guillenarako etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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