Camiño do Norte Etapa de Laredo a Güemes
Estrada Santoña-Cicero, s/n
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Xuvenil de Santoña
Dispoñible sen conexión
580
Estrada Santoña-Cicero, s/n
Santoña
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal
Observacións: O albergue chámase realmente Complexo Turístico Deportivo O Albergue.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo