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Camiño do Norte Etapa de Laredo a Güemes

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Albergue Xuvenil de Santoña

Dispoñible sen conexión
58
0
Albergue de olleros de tera

Estrada Santoña-Cicero, s/n
Santoña

942 662 008

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal

Observacións: O albergue chámase realmente Complexo Turístico Deportivo O Albergue.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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