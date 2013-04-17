Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes
Carretera Santoña-Cicero, s/n
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Juvenil de Santoña
Disponible sense connexió
590
Carretera Santoña-Cicero, s/n
Santoña
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions: L'alberg es diu realment Complex Turístic Esportiu L'Alberg.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots