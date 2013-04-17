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Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes

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Alberg Juvenil de Santoña

Disponible sense connexió
59
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Albergue de olleros de tera

Carretera Santoña-Cicero, s/n
Santoña

942 662 008

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal

Observacions: L'alberg es diu realment Complex Turístic Esportiu L'Alberg.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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