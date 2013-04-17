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Camino del Norte Etapa de Laredo a Güemes

Albergue Juvenil de Santoña

Disponible sin conexión
148
16
Albergue de olleros de tera

Carretera Santoña-Cicero, s/n
Santoña

942 662 008

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: El albergue se llama realmente Complejo Turístico Deportivo El Albergue.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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