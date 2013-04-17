Camino del Norte Etapa de Laredo a Güemes
Carretera Santoña-Cicero, s/n
Albergue Juvenil de Santoña
Disponible sin conexión
14816
Carretera Santoña-Cicero, s/n
Santoña
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal
Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal
Observaciones: El albergue se llama realmente Complejo Turístico Deportivo El Albergue.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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