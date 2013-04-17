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Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa

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Santoñako Gazte Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
59
0
Albergue de olleros de tera

Santoña-Izero errepidea, z/g
Santoña

942 662 008

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Aterpetxea, benetan, Aterpetxe Turismoko Gune Turistikoa da.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Laredotik Güemesera arteko etapa Etapa 12

Laredotik Güemesera arteko etapa

km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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