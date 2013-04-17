Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa
Santoña-Izero errepidea, z/g
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Santoñako Gazte Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
590
Santoña-Izero errepidea, z/g
Santoña
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Aterpetxea, benetan, Aterpetxe Turismoko Gune Turistikoa da.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 12
Laredotik Güemesera arteko etapa
km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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