Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Xuvenil de Canfranc Estación
Praza do Pilar, 2
Canfranc Estación (Huesca)
Propiedade do albergue: Goberno de Aragón cedido ao Concello de Canfranc
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Cultural Buenavista
Persoa encargada de atender o albergue: Canfranc José Luís Oliva
Observacións: Posibilidade de media pensión e pensión completa para grupos de mais de quince persoas.
Camiño Francés
Etapa de Somport a Jaca
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo