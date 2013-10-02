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Camino Francés Etapa de Somport a Jaca

Albergue Juvenil de Canfranc Estación

Disponible sin conexión
314
10
Albergue juvenil de canfranc

Plaza del Pilar, 2
Canfranc Estación (Huesca)

695 903 426, 655 943 479

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Gobierno de Aragón cedido al Ayuntamiento de Canfranc

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Cultural Buenavista Canfranc

Persona encargada de atender el albergue: José Luis Oliva

Observaciones: Posibilidad de media pensión y pensión completa para grupos de mas de quince personas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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