Camino Francés Etapa de Somport a Jaca
Plaza del Pilar, 2
Albergue Juvenil de Canfranc Estación
Disponible sin conexión
31410
Plaza del Pilar, 2
Canfranc Estación (Huesca)
Propiedad del albergue: Gobierno de Aragón cedido al Ayuntamiento de Canfranc
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Cultural Buenavista Canfranc
Persona encargada de atender el albergue: José Luis Oliva
Observaciones: Posibilidad de media pensión y pensión completa para grupos de mas de quince personas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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