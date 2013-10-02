Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara
Pilar plaza, 2
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Canfranc Estazioko gazte aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3050
Pilar plaza, 2
Canfranc Estación (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Aragoiko Gobernua, Canfranceko Udalari lagatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Buenavista Canfranc Kultur Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis Oliva
Oharrak: Mantenu erdia eta mantenu osoa hamabost lagunetik gorako taldeentzat.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1 por Somport
Etapa: Somportetik Jacara
km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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