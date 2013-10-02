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Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara

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Canfranc Estazioko gazte aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
305
0
Albergue juvenil de canfranc

Pilar plaza, 2
Canfranc Estación (Huesca)

695 903 426, 655 943 479

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Aragoiko Gobernua, Canfranceko Udalari lagatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Buenavista Canfranc Kultur Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis Oliva

Oharrak: Mantenu erdia eta mantenu osoa hamabost lagunetik gorako taldeentzat.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Somportetik Jacara Etapa 1 por Somport

Etapa: Somportetik Jacara

km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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