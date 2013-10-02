Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Juvenil de Canfranc Estació
Plaça del Pilar, 2
Canfranc Estació (Osca)
Propietat de l'alberg: Govern d'Aragó cedit a l'Ajuntament de Canfranc
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Cultural Buenavista Canfranc
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Luis Oliva
Observacions: Possibilitat de mitja pensió i pensió completa per a grups de mes de quinze persones.
Camí Francès
Etapa de Somport a Jaca
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots