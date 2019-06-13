Camiño do Norte Etapa de Lourenzá a Abadín
Avenida de Galicia, 28
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Albergue Xabarín
Dispoñible sen conexión
240
Avenida de Galicia, 28
Abadín
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Daniel Vale
Observacións: Dispoñen de zona común interior con cociña e de ampla terraza exterior recollida.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 28
Etapa de Lourenzá a Abadín
km 24,8
Tempo 06H 25’
Dificultade media
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