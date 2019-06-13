Iparraldeko Bidea Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
Galizia etorbidea, 28
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Xarin aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
250
Galizia etorbidea, 28
Abadina
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Daniel Valle
Oharrak: Barrualdeko zona komuna dute, sukaldea eta kanpoko terraza zabala dituena.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 28
Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
km 24,8
Denbora 06H 25’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak