Camino del Norte Etapa de Lourenzá a Abadín
Avenida de Galicia, 28
Albergue Xabarín
Disponible sin conexión
4223
Avenida de Galicia, 28
Abadín
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Daniel Valle
Observaciones: Disponen de zona común interior con cocina y de amplia terraza exterior recogida.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 28
Etapa de Lourenzá a Abadín
km 24,8
Tiempo 06H 25’
Dificultad Media
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