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Camino del Norte Etapa de Lourenzá a Abadín

Albergue Xabarín

Disponible sin conexión
42
23
Albergue xabarin

Avenida de Galicia, 28
Abadín

690 181 811

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Daniel Valle

Observaciones: Disponen de zona común interior con cocina y de amplia terraza exterior recogida.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lourenzá a Abadín Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Tiempo 06H 25’
Dificultad Media
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