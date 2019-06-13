Camí del Nord Etapa de Lourenzá a Abadín
Avinguda de Galícia, 28
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Alberg Xabarín
Disponible sense connexió
320
Avinguda de Galícia, 28
Abadín
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Daniel Valle
Observacions: Disposen de zona comuna interior amb cuina i d'àmplia terrassa exterior recollida.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 28
Etapa de Lourenzá a Abadín
km 24,8
Temps 06H 25’
Dificultat mitjana
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