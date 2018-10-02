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Albergue Witericus
Carballedo, 1 (xunto ao momento de apoio ao peregrino)
Guitiriz (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Helena Pais
Observacións: Desde o 1 de setembro, o café bar está pechado definitivamente ao público en xeral aínda que seguiremos ofrecendo ceas, almorzos e un servizo de bar que se prestará soamente aos aloxados no albergue.
Camiño do Norte
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
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