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Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

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Albergue Witericus

Dispoñible sen conexión
31
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Albergue witericus

Carballedo, 1 (xunto ao momento de apoio ao peregrino)
Guitiriz (Lugo)

678 415 728 / 982 163 095

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Helena Pais

Observacións: Desde o 1 de setembro, o café bar está pechado definitivamente ao público en xeral aínda que seguiremos ofrecendo ceas, almorzos e un servizo de bar que se prestará soamente aos aloxados no albergue.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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