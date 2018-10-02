Albergue Witericus
Carballedo, 1 (junto al punto de apoyo al peregrino)
Guitiriz (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Helena Pais
Observaciones: Desde el 1 de septiembre, el café bar está cerrado definitivamente al público en general aunque seguiremos ofreciendo cenas, desayunos y un servicio de bar que se prestará solamente a los alojados en el albergue.
Camino del Norte
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos