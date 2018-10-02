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Alberg Witericus
Carballedo, 1 (al costat del punt de suport al pelegrí)
Guitiriz (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Helena Pais
Observacions: Des de l'1 de setembre, el cafè bar està tancat definitivament al públic en general encara que continuarem oferint sopars, desdejunis i un servei de bar que es prestarà solament als allotjats en l'alberg.
Camí del Nord
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
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