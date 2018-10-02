Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Witericus aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
31
0
Albergue witericus

Carballedo, 1 (erromesarentzako laguntza-gunearen ondoan)
Guitiriz (Lugo)

678 415 728 / 982 163 095

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Helena Pais

Oharrak: Irailaren 1etik aurrera, taberna kafetegia erabat itxita dago, nahiz eta afariak, gosariak eta taberna zerbitzua eskaintzen jarraituko dugun.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa Etapa 31

Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

km 41,3
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi