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Albergue Vos Chacotes
C/ As Lagartas, s/n (Área recreativa de Vos Chacotes, un quilómetro antes do centro de Palas de Rei)
Palas de Rei
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Dado que Palas de Rei é final de etapa paira moita peregrinos a Xunta de Galicia construíu en 2007 leste albergue paira aumentar o número de prazas que xa existían. O albergue do centro de Palas de Rei tamén funciona.
Camiño Francés
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
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