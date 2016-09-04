Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Os Chacotes aterpetxea
As Lagartas kalea, z/g (Os Chacotesko atsedenlekua, Palas de Rei-ko zentroa baino kilometro bat lehenago)
Palas de Rei
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Palas de Rei erromes askoren etapa-amaiera denez, Galiziako Xuntak aterpetxe hau eraiki zuen 2007an, lehendik zeuden plaza kopurua handitzeko. Palas de Rei-ko zentroko aterpetxeak ere funtzionatzen du.
Bide frantsesa
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak