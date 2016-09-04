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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Os Chacotes aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
8
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Albergue os chacotes

As Lagartas kalea, z/g (Os Chacotesko atsedenlekua, Palas de Rei-ko zentroa baino kilometro bat lehenago)
Palas de Rei

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Palas de Rei erromes askoren etapa-amaiera denez, Galiziako Xuntak aterpetxe hau eraiki zuen 2007an, lehendik zeuden plaza kopurua handitzeko. Palas de Rei-ko zentroko aterpetxeak ere funtzionatzen du.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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