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Alberg Us Chacotes
C/ As Lagartas, s/n (Àrea recreativa d'Us Chacotes, un quilòmetre abans del centre de Pal·las de Rei)
Pal·las de Rei
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Atès que Pal·las de Rei és final d'etapa per a molts pelegrins la Xunta de Galícia va construir en 2007 aquest alberg per a augmentar el nombre de places que ja existien. L'alberg del centre de Pal·las de Rei també funciona.
Camí Francès
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
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