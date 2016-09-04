Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
C/ As Lagartas, s/n (Área recreativa de Os Chacotes, un kilómetro antes del centro de Palas de Rei)
Albergue Os Chacotes
Disponible sin conexión
1132
C/ As Lagartas, s/n (Área recreativa de Os Chacotes, un kilómetro antes del centro de Palas de Rei)
Palas de Rei
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Dado que Palas de Rei es final de etapa para muchos peregrinos la Xunta de Galicia construyó en 2007 este albergue para aumentar el número de plazas que ya existían. El albergue del centro de Palas de Rei también funciona.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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