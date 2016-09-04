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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue Os Chacotes

Disponible sin conexión
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Albergue os chacotes

C/ As Lagartas, s/n (Área recreativa de Os Chacotes, un kilómetro antes del centro de Palas de Rei)
Palas de Rei

Carece de teléfono de información al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Dado que Palas de Rei es final de etapa para muchos peregrinos la Xunta de Galicia construyó en 2007 este albergue para aumentar el número de plazas que ya existían. El albergue del centro de Palas de Rei también funciona.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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