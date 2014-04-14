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Camiño Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

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Albergue Virxe de Guadalupe

Dispoñible sen conexión
57
0
Albergue virgen guadalupe

Cale Barrio Alto, 1
Cirueña

638 92 40 69

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Petrus

Observacións: Hai opción de almorzar e cear no albergue.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

km 21,0
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
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