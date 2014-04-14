Camiño Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada
Cale Barrio Alto, 1
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Albergue Virxe de Guadalupe
Dispoñible sen conexión
570
Cale Barrio Alto, 1
Cirueña
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Petrus
Observacións: Hai opción de almorzar e cear no albergue.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada
km 21,0
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
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