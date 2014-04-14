Camí Francès Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
Calli Barri Alt, 1
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Verge de Guadalupe
Disponible sense connexió
580
Calli Barri Alt, 1
Cirueña
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Petrus
Observacions: Hi ha opció de desdejunar i sopar en l'alberg.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
km 21,0
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots